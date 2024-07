Réallon, les quatre saisons

Ce livre retrace la genèse de la station de ski de Réallon, ladernière née de l'Arc Alpin alors que les grands investissements liés au " PlanNeige " sont terminés. Eliane Gleize, autrice ou co-autrice deplusieurs ouvrages sur le pays réallonnais, reprend avec clarté l'histoire de laréalisation de la station. Dans un récit vivant, émaillé d'anecdotes, elle nousmontre comment au bout de longues années, la persévérance des pionniers, emmenéspar les élus, malgré les difficultés administratives, a abouti à cet ensembletouristique parfaitement intégré au paysage des Aiguilles de Chabrières. Nousdécouvrons à travers son récit la capacité de la station à se moderniser et àdiversifier son offre pour s'adapter aux nouvelles pratiques de la montagne entoutes saisons. A l'heure où l'on s'interroge sur le devenir desstations de ski de moyenne altitude du fait du changement climatique, ElianeGleize retraçant le contexte économique et démographique des années 1970, analyse les aspects positifs qu'a apporté ce projet au dynamisme du territoirede la commune. Enfin, elle évoque quelques pistes pour continuerl'aventure et garder la vallée attractive et vivante. Dominique Aubert