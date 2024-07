High On Living. Residential Architecture and Interior Design. Edition français-anglais-allemand-espagnol

"High on Living - Architecture Résidentielle et Design d'Intérieur" présente des espaces de vie qui sont fonctionnels, esthétiques et durables. Ils intègrent différents styles, matériaux et technologies pour créer des espaces personnalisés qui reflètent les goûts et les modes de vie de leurs occupants. Que ce soit dans les vastes paysages de Scandinavie, les majestueuses Alpes, les côtes du sud de l'Europe ou la beauté sauvage du désert américain, les projets présentés ici sont des exemples captivants de la manière dont l'architecture et le design d'intérieur sont conçus avec un sentiment d'appartenance. Ils démontrent de manière impressionnante comment les architectes et les designers d'intérieur intègrent les conditions et les caractéristiques uniques d'une région dans leurs plans. Les espaces de vie expriment une profonde connexion avec l'environnement et la culture qui les entourent. Ce sont des oeuvres d'art qui capturent l'âme de la région et nous rappellent comment l'homme et la nature peuvent coexister en harmonie.