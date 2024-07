UA Architects 20 Years. Journey of a Studio

Architectes UA : 20 ans de travail par Misak Terzibasiyan. Les projets construits - Parcours d'un StudioO. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage captivant à travers deux décennies de génie architectural en tant que UA Architects : 20 ans de travail de Misak Terzibasiyan. The Built Projects - Journey of a Studio vous emmène dans une exploration de l'innovation et de la maîtrise du design. Ce prochain livre offre un regard intime sur l'esprit visionnaire de Misak Terzibasiyan et de son studio d'architecture, UA Architects. Grâce à une collection méticuleusement organisée de leurs projets construits, les lecteurs seront témoins de l'évolution de l'excellence architecturale au fil des ans.