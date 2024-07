Cosy Interiors. Slow Living. Edition français-anglais-allemand-espagnol

La vie lente est un style de vie qui met l'accent sur des approches plus lentes des aspects de la vie quotidienne. Ce magnifique livre montre des intérieurs de maison détendus en réaction aux inconforts des modes de vie matérialistes et industriels. Ce sont des intérieurs conçus et organisés autour de matériaux naturels, de meubles conviviaux et de distributions bienveillantes pour créer des ambiances agréables dans les espaces de vie d'aujourd'hui.