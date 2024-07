Valse, Claudel

Un homme attend dans la rue de Varenne, à l'entrée du Musée Rodin. On vient l'avertir que la femme avec qui il a rendez-vous vient de prévenir qu'elle aurait un peu de retard. Un temps suspendu passé à interpeller le statuaire sur son histoire avec Camille, la passion qu'ils ont vécue et le vertige qui l'a perdue. Quand il voit son héroïne sortir de la bouche de métro et précipiter son pas vers lui, il se demande ce qui signifient ces secondes gagnées au regard de celles qui se sont passées en amont. Ils le comprendront en entrant dans la salle qui contient la Valse, vivant en plein – et malgré eux – le pacte des scuplteurs : le temps dans l'espace, le feu dans la pierre.