Des empires disputés. Le monde arabe et la seconde guerre mondiale, Tome 2

Le premier tome du "Monde arabe et la Seconde Guerre mondiale" est paru chez Hémisphères éd. / M&L en décembre 2022. Ce 2e tome vient compléter un projet à la fois novateur et ambitieux par l'ampleur des champs - historiques, sociologiques, historiographique et patrimoniaux - qu'il recouvre. Fruit d'un colloque qui s'est tenu à Toulon en novembre dernier, il aborde notamment la géopolitique de la guerre en Méditerranée, la mise à l'épreuve des loyautés en Afrique du Nord, la mobilisation des troupes, l'impact de la guerre dans les sociétés (auprès des nationalistes tunisiens, au Liban, sur le Mouvement national algérien) et dans la rivalité franco-britannique en Syrie et au Liban. Mais aussi, pour l'approche historiographique, un chapitre sur " l'impossible commémoration " des anciens combattants au temps des indépendances, et dans le domaine patrimonial, la valorisation du patrimoine militaire tunisien.