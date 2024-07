L'amour en mode urgence

Ewa Lipska traite des problématiques contemporaines etexistentielles à travers la métaphore du numérique et de nos outilsinformatiques, plus largement à travers le champ conceptuel lexical de lamachine, ce qui n'exclut aucunement le lyrisme. Pour nous parler de tout ce quimenace l'amour et notre monde, de la nostalgie de ce qui aurait pu être si " laraison n'avait pas été révoquée ", Ewa Lipska crée une langue profondémentnovatrice, une poétique ancrée dans une utilisation subversive et ironique dulexique du monde virtuel. Au-delà de son ancrage dans la littérature polonaise, elle nous interroge sur le monde contemporain et pour la première fois, ce nousqui dans ses recueils précédents englobait le genre humain, fait pour lapremière fois référence uniquement au couple, comme si, face à la folie et à savision catastrophiste du devenir du monde, l'intime et plus particulièrementl'amour, était le seul moyen de sauver l'être humain.