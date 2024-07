Civilisations extraterrestres. Tome 8, Races stellaires

Explorez les mystères de l'univers dans ce huitième tome de la série "Civilisations Extraterrestres". L'auteur nous plonge dans les révélations extraordinaires recueillies auprès de personnes soumises à l'hypnose par Dolores Cannon (1931-2014), révélant une multitude d'informations intrigantes concernant la vie extraterrestre. Découvrez les secrets bien gardés sur une variété de sujets intrigants, allant des formes humanoïdes aux êtres non-humanoïdes, des vaisseaux tridimensionnels aux incroyables vaisseaux quadridimensionnels, ainsi que des vaisseaux contrôlés par la pensée. Plongez au coeur des motivations des visites extraterrestres, explorez les entités spirituelles et la mystérieuse Fédération Galactique. Rencontrez les énigmatiques Reptiliens, les vigilants Surveillants, et même des géants venus sur Terre ainsi que des êtres à la peau bleue. La seconde partie du livre détaille les informations reçues par la contactée Elena Danaan, dont l'histoire a été évoquée dans les derniers chapitres du tome précédent "Contactés et Starseeds". Elle nous livre des informations sur diverses origines stellaires, celles des Conseils et Fédérations à Aldébaran, Andromède, Arcturus, Altaïr, Anunnaki et Ummites, Cassiopée, Epsilon Eridani, Procyon, Tau Ceti, Pléiadiens, Siriens, Lyriens, Selosiens, Metoniens, Dahl, Orion, Gris, Reptiliens, et bien d'autres. Préparez-vous à un voyage à travers l'univers et à de surprenantes découvertes de la vie au-delà de notre planète.