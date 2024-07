Destin de sorcière Tome 1 : La magie du sang

Après avoir attendu des années son Appel - une épreuve que toutes les sorcières doivent passer pour obtenir leurs pouvoirs -, la seule chose à laquelle Voya Thomas ne s'attendait pas, c'était échouer. La sanction ? Que toute sa famille perde ses pouvoirs. Alors, quand ses ancêtres lui donnent une seconde chance inespérée, elle accepte sans hésiter. La mission ? Sacrifier son premier amour. Voya est bien décidée à sauver sa magie et celle de ses proches et, cela, à n'importe quel prix. Le problème ? Elle n'est encore jamais tombée amoureuse. La jeune sorcière doit alors se mettre en quête de l'homme parfait, et vite. Entre sens moral et devoir familial, Voya devra faire un choix... Ou trouver quelque chose que ses ancêtres désirent davantage que du sang. Or, en matière de sorcellerie, rien n'a plus de valeur. #Sorcières #Epreuve #Dilemme #Romance #Enemies-to-lovers