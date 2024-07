Un livre qui vous veut du bien. Se retrouver soi-même

Ce livre plein de couleurs est le premier ouvrage d'Angélique Vogt. C'est le premier volume d'une série consacrée au développement personnel, domaine si vaste qu'il ne peut être traité dans un seul ouvrage. Son objectif est de vous aider à mieux vous connaître, grâce à différentes méthodes et pratiques. La connaissance de soi est le premier pas vers l'épanouissement personnel. Pour cela, il est important de comprendre ses émotions, d'être bienveillant envers soi-même et d'apprendre à se recentrer pour devenir positif en toutes circonstances. Ce guide pratique propose également des techniques de relaxation et de méditations simples, que vous pouvez facilement intégrer à votre quotidien. Vous y découvrirez comment vous reconnecter à vous-même et mieux vous connaître pour atteindre vos objectifs de développement personnel.