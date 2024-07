Le livre noir des Jeux olympiques

Décrite comme la Grande Cause Nationale 2024, la promotion de l'activité physique et sportive s'inscrit dans le cadre des Jeux olympiques. Vue comme l'apogée du second mandat d'Emmanuel Macron, l'organisation de cette prestigieuse compétition a nécessité la contribution de tous les Français. En dissimulant les vrais chiffres - qui ont explosé -, et en présentant simplement une partie du budget pour faire croire à un auto-financement ne coûtant rien au contribuable, le gouvernement s'est aventuré à un jeu dangereux. Censés représenter la puissance de la France, les Jeux olympiques ont ouvert la voie à un fourre-tout d'affaires baignant dans les arrangements, l'opacité et les rêves de grandeur. Avec un président ayant personnellement demandé à " fermer le couvercle " sur les dossiers sensibles du sport français, c'est au final l'effet inverse qui se produit : les fédérations implosent, rattrapées par des scandales sordides. Qu'importe pour Macron et sa ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, dont la mission est de veiller à ce que les athlètes remportent des médailles, qu'importe le prix ou les vies endommagées par un système comparable à celui d'une mafia.