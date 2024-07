Les Chroniques du Scorpion. Cycle de la lumière Tome 1, Les Chroniques de l'Ombre

Démian O'Brien vient de prendre la direction de la CIA, un poste peu convoité depuis la fin de la guerre froide, en raison d'une succession de scandales ayant terni la réputation de cette sulfureuse agence de renseignement américain. Accompagné d'une équipe dont la loyauté semble indéfectible et en quête permanente de talents d'exception, il vit désormais le quotidien d'un haut fonctionnaire, en rupture avec sa carrière d'officier de terrain. A Washington D. C. , les opinions à son égard sont partagées : pour certains, il est perçu comme un homme dont il convient de se méfier ; pour d'autres, comme un homme profondément marqué par ses expériences passées. Indifférent aux rumeurs et critiques, O'Brien déploie ses stratégies personnelles et positionne ses pions sur l'échiquier d'un monde uchronique façonné par les répercussions post-guerre froide. "Les Chroniques du Scorpion" , premier tome d'une saga de fantasy contemporaine, nous plonge dans un récit rythmé mêlant intrigues et quotidien d'hommes et de femmes aux destins hors du commun. L'ésotérisme transparaît entre les lignes de vie et les histoires de personnages aux caractères bien trempés. Le passé mystérieux du controversé Demian O'Brien, aux pratiques discutables, se laisse entrevoir sans toutefois se dévoiler... Le coeur insondable de son bras droit, Youri Oulianov, n'a de cesse de questionner. Les personnalités complexes et volatiles de Djill, le jeune assassin de la famille Ponti, ou d'Erika, la fille du célèbre sénateur Ed Daniels, nous donnent assurément envie de poursuivre l'aventure avec eux, page après page.