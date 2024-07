Changer pour accomplir sa mission. Au coeur du mouvement de la Vie

Sylvie Provencher croyait se souvenir de la mission de Vie qu'elle avait accepté d'accomplir en venant sur Terre. Mais avait-elle vraiment en mémoire tous les changements qui se présenteraient sur sa route afin d'y parvenir ? Des changements parfois anodins, parfois colossaux, mais qui l'incitaient toujours plus à une grande acceptation. Elle repoussait à plus tard cette portion de sa mission. Toutefois, plus on reporte notre mission à plus tard, plus les signes deviennent évidents et plus les changements nécessaires s'annoncent intenses. Tout simplement parce que le nombre d'années qu'il nous reste pour accomplir notre mission diminue. Le temps nous est compté ! Pour Sylvie Provencher, le rappel de sa mission survint par un événement inattendu et majeur touchant également son fils. Cet événement la plonge dans une observation du chemin parcouru jusqu'ici. Un chemin parfois sinueux, parfois en ligne droite mais toujours porteur de changements. Elle prend alors conscience de l'importance d'accueillir tous les changements dans notre vie même si on n'en connaît pas la raison. Il faut s'y abandonner en ayant la conviction qu'ils nous conduisent vers la réalisation de notre mission. C'est en acceptant les changements qui s'invitent sur notre parcours que nous parvenons à faire UN avec notre mission de Vie. Dans son style si personnel et empreint d'authenticité, Sylvie nous raconte les changements qu'elle et son fils ont accueillis pour arpenter les plus beaux sommets de leurs missions respectives. Un livre à la fois touchant et instructif qui nous enseigne les différentes facettes de la mission de Vie et l'importance d'embrasser pleinement les changements qui se présentent.