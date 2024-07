Puissants Exorcismes et Prières. Pour guérir et se protéger du mal

Cet ouvrage va droit au but : vous souffrez dans votre chair comme dans votre âme, vous ou vos proches vous croyez guidés ou habités par des forces infernales ? Vous êtes entourés de violence ou encore affectés par la maladie ? Ne tardez surtout pas à appliquer dans votre quotidien les puissants exorcismes et prières dévoilés dans ce livre. Retrouvez la voie de la liberté, faites confiance en Jésus-Christ et en notre seigneur pour vous venir en aide. Priez avec ferveur et vous serez exaucé et retrouverez la paix du coeur, du corps et de l'esprit.