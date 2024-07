Cheminement vers soi. Outils de mieux-être. Plus de 30 solutions pratiques et énergétiques pour surmonter les difficultés du quotidien

Cet ouvrage présente un concentré de solutions énergétiques (soins esséniens, sophrologie caycédienne, hypnose QHHT®, etc.) pour apaiser la souffrance. Accessibles à toutes et tous et pouvant être pratiquées quotidiennement, elles contribuent à rétablir l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, renforcent la sérénité et le bien-être, et explorent des niveaux profonds de conscience pour guérir les blessures enfouies. Après avoir compris comment transformer les modes de fonctionnement habituels dans divers domaines de votre vie grâce à ces différentes disciplines énergétiques et à des pratiques concrètes, vous comprendrez à quel point elles peuvent vous aider à guérir les traumatismes liés à des événements difficiles et à déprogrammer des attitudes négatives. L'autrice livre ici le fruit de son expérience personnelle mais aussi professionnelle en s'appuyant sur des cas concrets de personnes qu'elle a accompagnées et qui ajoutent une dimension authentique à son approche.