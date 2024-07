La légende des Mondes de glace. Au-delà des portes de l'Antarctique

Quand un grand cycle approche de sa fin, les voiles de ce monde s'estompent. Refont alors surface les trésors d'un passé lointain, ceux qui ont été gardés, préservés et cachés aux yeux des hommes afin d'émerger de nouveau pour réveiller les gardiens de la destinée. Dans les contrées glacées de la nuit éternelle, un soleil brille à nouveau. Il vient annoncer l'heure de l'alchimie du feu et de la glace, ce moment unique où les mondes se rejoignent pour révéler l'essence de ce qui est, et ouvrir la voie au renouveau. C'est ainsi que se dévoilent les portes de l'Antarctique.