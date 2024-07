La dépendance affective et émotionnelle et ses implications familiales et sociétales

Sommes-nous tous des dépendants affectifs et émotionnels ? Nous avons chacun des blessures, des peurs et des blocages qui entraînent un besoin irrépressible d'être aimé. Comment identifier ce vide intérieur, comment combler ce manque d'amour ? La dépendance affective ne se rencontre pas que dans la vie amoureuse, elle peut-être aussi sociale, amicale ou familiale. Evaluez votre dépendance affective avec le questionnaire détaillé qui vous est proposé. Interrogez-vous sur les causes puis, à l'aide des protocoles, acceptez ce vide intérieur.