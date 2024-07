L'agenda de Parole de Sorcière. La vie saupoudrée d'un soupçon de magie ! Edition 2024-2025

Et si vous laissiez la magie vous guider ? La magie est partout : dans la nature, dans nos campagnes et en chacun de nous. Pourquoi pas dans votre quotidien aussi ? Quoi de mieux que cet agenda-grimoire pour organiser votre année sorcière ! Vous y découvrirez, en plus des classiques semainiers, les phases lunaires, des recettes de cuisine magique, des rituels... Tout pour planifier vos journées au rythme des saisons et créer votre propre univers magique, un univers unique et personnel. Cette année encore, Véronique, alias Parole de Sorcière, vous aide à organiser votre quotidien de sorcière grâce à ses conseils et astuces : des petits grains de magie à semer partout dans votre vie. Elle vous emmène cette fois-ci à la rencontre de la magie sylvestre pour une année au plus proche de la nature et de nos forêts ! Agenda de septembre 2024 à octobre 2025.