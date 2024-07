Traité méthodique de magie pratique

Il est des livres qui marquent l'histoire d'une discipline, publiés par des auteurs amenés à tracer un chemin qui, même des siècles plus tard, continuent d'ouvrir la voie à des milliers de praticiens. Le livre que vous tenez entre les mains est typiquement de ceux-là. A la fois théorique, documentaire et expérimental, cet ouvrage, publié pour la première fois en 1893, constitue encore aujourd'hui une référence pour les adeptes d'hermétisme et d'occultisme. Le lecteur sera guidé pas à pas dans le développement et l'utilisation consciente de ses énergies psychiques, ainsi que dans la mise en oeuvre des forces secrètes de l'Univers, des agents et des entités du monde Invisible, en vue de l'accomplissement de ses desseins. Redécouvrez ce grand classique de l'ésotérisme au travers d'une présentation entièrement revue pour faciliter sa lecture et sa compréhension.