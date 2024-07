L'empreinte du passé. Les constellations selon Idris Lahore

Nous subissons, la plupart du temps à notre insu, diverses influences qui nous empêchent de vivre réellement notre vie. Pour nous libérer de ce qui nous empêche d'être heureux et de réaliser nos projets, nous devons veiller à harmoniser trois types de relations, que nous appelons également nos racines : la racine du sang ou de la famille (en particulier notre mère) ; la racine des ancêtres et de la terre d'origine ; la racine de l'esprit ou de la sagesse. Plus notre lien avec ces racines est perturbé, plus nous connaissons de freins, de difficultés et d'empêchements : souffrances, troubles, maladies, accidents, échecs, etc. L'un des buts de notre travail est de reconnecter notre client à ses racines, ce qui lui permet de trouver des solutions à tous les autres niveaux et le met dans de meilleures conditions pour vivre sa vie au meilleur niveau. Dans ce tome 2 des 'Constellations selon Idris Lahore', nous abordons surtout la deuxième racine et découvrons comment nous relier correctement afin de recevoir la force de notre lignée.