Au coeur de soi. Explorer & Transformer sa nature intérieure

Dans ce nouveau volume de la "Science de l'éveil spirituel", Selim Aïssel vous invite à emprunter un chemin introspectif, vous guidant à travers les méandres de la conscience, de la souffrance jusqu'à l'éveil. Avec des chapitres qui abordent des thèmes aussi variés que le karma, la méditation, l'observation de soi et l'importance de la vérité, il offre des réflexions et des pratiques pour dévoiler les multiples facettes de l'esprit. Ainsi, au fil des pages, vous découvrirez comment transcender les souffrances inutiles, comment votre perception du monde est influencée par vos émotions négatives et comment atteindre une présence et une compréhension authentiques. Il aborde avec profondeur l'art de l'observation intérieure, offrant des outils pour démanteler les "petits Moi" qui gouvernent souvent notre vie de manière invisible. Pour tous ceux qui aspirent à une vie plus éclairée, plus authentique et plus centrée, ce livre est le chemin qui vous guidera vers votre véritable essence...