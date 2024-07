Souvenirs d'enfance Tome 4 : Le Temps des Amours. 1 CD audio MP3

"Ce n'est que bien plus tard que je découvris l'effet le plus surprenant de ma nouvelle vie scolaire : ma famille, ma chère famille, n'était plus le centre de mon existence". Annoncé comme "à paraître" dès la sortie du Temps des secrets, Le Temps des amours sera différé par Pagnol pris par d'autres projets et qui, peut-être, retardait le moment de quitter les héros de son enfance. Personne n'y croyait plus lorsque, trois ans après la mort de l'écrivain, ses proches trouvèrent dans ses dossiers un certain nombre de chapitres achevés qui, mis bout à bout, constituaient ce Temps des amours. Paru en 1977, plus hétéroclite que les trois premiers, ce quatrième volume conte l'année de cinquième à l'internat et toujours les escapades dans les collines provençales. Le cycle des Souvenirs d'enfance se clôt sur la découverte de la "vocation" poétique, que Marcel met au service des premiers amours de son ami Lagneau.