En route pour la résolution de problèmes ! CM. Fichier enseignant

Une nouvelle approche mathématique accessible à tous en CM qui s'appuie sur le guide violet et sur une pédagogie inclusive. - 10 problèmes proposés par quinzaine, soit 1 à 2 par jour ou 180 par an qui traitent tous les types de problèmes identifiables par un code couleur. - Un enseignement des différentes méthodes de modélisation grâce à une programmation spiralaire et une contextualisation parlante pour les élèves. - Des adaptations de chaque problème pour les élèves à besoins particuliers. - Au choix : un fichier pour l'enseignant et/ou des cahiers thématiques pour les élèves (avec une programmation identique, idéal pour un double niveau ! ) Le fichier prédécoupé, pratique pour l'enseignant : - Les éléments clés pour résoudre chaque problème : explications, étapes à décomposer, corrections guidées et commentées, adaptations pédagogiques - 30 diaporamas (1 par quinzaine), avec animations pour avancer dans la correction - Des outils et des adaptations spécifiques pour les élèves à besoins particuliers ou en difficulté - Les évaluations - 12 affichages classe A3 correspondant aux types de problèmes (schématisation et résolution)