Mes spécialités 1re générale. SES - HGGSP - Maths + vidéos de révision

En un seul ouvrage, vos trois spécialités de 1re : SES, HGGSP, Maths. Dans chaque matière : le cours, les méthodes clés et un entraînement ciblé, pour vous préparer efficacement aux épreuves de spécialité du Bac. Pour chacune des trois spécialités : SES, HGGSP, Maths - Le cours sous forme de fiches synthétiques et visuelles. - Les savoir-faire clés et les méthodes de l'épreuve. - Des sujets " Objectif Bac " , avec des conseils de méthode et des corrigés détaillés. INCLUS : des vidéos récapitulatives - Sur les points clés des programmes de Maths et de SES. - Directement accessibles, via des QR codes, sur la chaîne You Tube annabac. OFFERT : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) - Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de 1re, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés. - Des conseils pour vous aider à construire votre orientation.