Twisted-Wonderland. La Maison Heartslabyul Tome 3

Alors que Yu et Grimm ont été acceptés à l'académie et que Deuce a révélé son passé de délinquant, la relation entre Riddle et Ace n'a cessé d'empirer. Mais maintenant qu'au dortoir une grande fête se prépare, la tarte faite maison d'Ace suffira-t-elle à lui attirer les bonnes grâces du gardien de la maison ? Une fantastique réception, des rêves mystérieux et un duel aux conséquences imprévues : la maison Heartslabyul s'apprête à vivre des moments agités !