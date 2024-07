Les Apprentis. Du miel et des cailloux

La magie, c'est mieux quand ça marche. Ce sont les apprentis des plus grands héros du royaume... mais ils ont à peine commencé leur entraînement. La magicienne ne connaît que trois sorts, le guerrier ne s'est jamais vraiment battu, le soigneur préfère les fleurs au combat et la roublarde se croit plus douée qu'elle ne l'est. Lorsque leurs maîtres disparaissent mystérieusement, les apprentis sont bien décidés à mener l'enquête. Et tant pis s'ils ne sont pas prêts pour ce monde impitoyable. Rien ne les arrêtera, ni les monstres, ni les disputes, ni la politique, ni même les amours de jeunesse. Après tout, le destin du royaume repose sur leurs épaules.