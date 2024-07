Magnolia Parks Tome 3 : The Long Way Home

Je porterai toujours comme une médaille le fait qu'il m'ait aimée la première. Qu'il m'ait aimée, tout simplement. Avez-vous déjà vécu un amour comme celui-ci ? Une année entière s'est écoulée depuis le drame qui a définitivement brisé le coeur de Magnolia Parks, sur les marches du Mandarin Oriental. Magnolia a désormais refait sa vie à New York et BJ semble avoir enfin réussi à tourner la page. Mais alors qu'ils sont tous les deux de retour à Londres, leurs chemins finissent inévitablement par se recroiser. Ils doivent encore et toujours se confronter à la même question : combien d'amours a-t-on dans une seule vie ? Mais surtout, sont-ils vraiment faits l'un pour l'autre ? Découvrez le troisième tome de "Magnolia Parks" , véritable phénomène TikTok qui ravira tous les fans de Gossip Girl. Bientôt adapté en série par les producteurs d'Euphoria.