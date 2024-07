What did you eat Yesterday ? Tome 3

Shirô Kakei est avocat et pressé de rentrer chaque soir pour préparer de savoureux petits plats à son compagnon de longue date, Kenji Yabuki, coiffeur. Venez découvrir la délicatesse de la cuisine japonaise de tous les jours à travers de nombreuses recettes détaillées et partagez les espoirs et les tracas d'un couple gay dans le Japon d'aujourd'hui !