Le monde d'Ally Tome 4 : Pot de colle et pots de peinture

Salut ! Moi, c'est Ally Love. En temps normal, j'ai deux grandes soeurs et un petit frère, mais en ce moment, on pourrait dire que Sandie fait partie de la famille. Ma meilleure amie est en permanence fourrée chez nous. Qu'est-ce qu'elle peut être collante ! Je dois avouer que ça commence à me peser. En plus, je dois gérer le petit ami de Kyra qui insiste pour me parler. Mais de quoi ? Et si seulement j'avais une incroyable idée de déguisement pour le carnaval du collège... Oh ! là là ! que la vie est compliquée !