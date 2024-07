Dreamland Billionaires Tome 3 : Final Offer

Alana a eu le coeur brisé par Callahan, l'écorché vif de la fratrie Kane. Ancien athlète prometteur, sa carrière a été avortée par une blessure, le précipitant dans une spirale destructrice de médicaments et d'alcool. Dans sa détresse, il a pris la décision impitoyable de rompre avec elle, anéantissant non seulement un amour passionné, mais aussi une amitié de longue date. Alors qu'Alana lui avait fait jurer de ne plus jamais revenir à Lake Wisteria, elle ne s'attend pas à le voir débarquer six ans plus tard chez elle, dans l'ancienne maison du grand-père de Cal, qui vient de mourir. Il est pourtant de retour, déterminé à vendre la maison du lac, et ignorant que le nom d'Alana figure également sur le testament de son grand-père. Mais le vieil homme a posé une condition à l'héritage du jeune homme : il doit passer un dernier été dans la maison du lac. La cohabitation risque alors de raviver des sentiments longtemps refoulés...