Même pas cap !

Il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser... Tout avait pourtant si bien commencé pour Charlie ! Diane et Satine, ses deux meilleures amies, la tirent d'un repas d'anniversaire pendant lequel son père et sa belle-mère se sont ligués pour lui rappeler ses " kilos en trop " . Elles décident alors de l'embarquer pour deux semaines, direction : les Seychelles ! Mais ce séjour de rêve cache quelque chose... Satine a été chargée par sa patronne, une créatrice de mode irascible, d'organiser la campagne de pub de sa nouvelle collection. Le hic ? Elle veut que Charlie en soit l'égérie. Comment pourrait-elle accepter un rôle de mannequin alors que ses complexes lui empoisonnent la vie ? Mais s'exposer pour des photos n'est pas son seul défi à relever : son partenaire, Zâl, est une vraie bombe sexuelle. Charlie se retrouve à poser en sous-vêtements avec cet homme qui ne cache pas son attirance pour elle... Quel mal y aurait-il à céder à ce regard turquoise intense et bienveillant ? Sous le soleil brûlant des Seychelles, Zâl lui propose une relation d'une durée limitée, aussi courte que passionnée. Alors, cap ou pas cap ?