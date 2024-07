The Mafia Chronicles Tome 4 : Bound by Temptation

Elle est déterminée à le séduire, il essaie de résister à la tentation... Depuis leur première rencontre, Liliana Scuderi est sous le charme de Romero. Puisque ses soeurs ont été mariées pour des raisons tactiques, elle espère pouvoir choisir son mari. Mais lorsque son père la promet à un homme deux fois plus vieux qu'elle, cet espoir se retrouve anéanti. Romero a toujours ignoré les tentatives de séduction de Lily, mais il est de plus en plus difficile de lui résister, alors qu'elle est l'objet de tous ses fantasmes... Romero est un soldat loyal, un garde du corps droit et fidèle à la Cosa Nostra. Alors que Lily est une princesse mafieuse, trop jeune pour lui, et totalement inaccessible. La désirer aussi fort alors qu'elle est doit épouser un autre homme pourrait signifier la guerre entre New York et l'Outfit de Chicago... Mais parfois, la tentation est trop forte pour ne pas y céder.