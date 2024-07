Objectif bilingue : Tout l'anglais oral et écrit. 4e-3e

Un cahier d'entraînement efficace et des bandes dessinées pour progresser très vite à l'oral comme à l'écrit ! Tout le programme d'anglais de la 4e et de la 3e en 20 leçons. Chaque leçon te propose : Une bande dessinée qui met en scène trois adolescents dans des situations de la vie courante. Les dialogues enregistrés te permettront de faire progresser rapidement ta compréhension orale. En relisant les dialogues, tu renforceras ta compréhension écrite. Un mémento du vocabulaire et des expressions à retenir, à écouter et à répéter, pour bien assimiler le vocabulaire, avec la bonne prononciation. Un rappel de grammaire illustré par de nombreux exemples traduits, pour bien comprendre. Plus de 180 exercices d'application et d'entraînement, écrits ou oraux, qui associent le vocabulaire et la grammaire que tu as étudiés. Tous les corrigés des exercices, en fin d'ouvrage. Un lexique anglais/français et français/anglais du vocabulaire de base et la liste des principaux verbes irréguliers complètent utilement le cahier. De l'audio pour exercer ton oreille ! Les dialogues des BD, le vocabulaire, les règles de grammaire et quelques exercices sont enregistrés pour travailler la compréhension orale. Ecoute les audios facilement en flashant les QR codes avec ton Smartphone ou en les téléchargeant au format mp3 sur le site.