Les orangers de Versailles

Fille de l'un des jardiniers du château de Versailles, Marion a été choisie pour servir la favorite du Roi-Soleil, madame de Montespan. La marquise est exigeante et capricieuse ; il est difficile de la satisfaire. Heureusement, Marion possède un don rare : elle sait créer des parfums extraordinaires qui plaisent à sa maitresse. Mais cette dernière a plus d'un mauvais tour dans son sac et, bientôt, Marion découvre qu'un terrible complot se trame contre la reine...