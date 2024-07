Guide pratique du professeur des écoles. Pour réussir ses premières années d'enseignement au primaire

Un ouvrage indispensable pour les enseignants débutants : contractuels, stagiaires INSPE, enseignants titularisés - Une structure chronologique pour suivre les temps forts de l'année scolaire, dès l'été précédant sa première rentrée. - Toutes les réponses à 20 questions essentielles sur l'organisation de sa pratique. - Des conseils et témoignages d'enseignants pour acquérir les bons réflexes professionnels. - Des ressources clés en main et de nombreux exemples, concrets et détaillés. Les liens URL et les ressources téléchargeables et personnalisables sont disponibles ci-dessous et sur le site www. enseigner-en-primaire. fr (Lien -> http : //www. enseigner-en-primaire. fr)