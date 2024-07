Les Renegades Tome 1 : Wilder

Ensemble, ils vont repousser leurs limites. Le marché semblait honnête : devenir la tutrice d'un étudiant en difficulté en échange d'une bourse qui permettrait à Leah de participer, tous frais payés, au prestigieux programme Study at Sea. Un an sur un paquebot sillonnant les océans. Une expérience académique de premier rang, mais aussi un défi, l'occasion rêvée de sortir de sa zone de confort. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est la personnalité de son élève. Paxton Wilder. Un regard d'acier, un corps parfait, recouvert de tatouages aussi intimidants qu'attirants, et un sulfureux parfum de danger. Leah sait qu'elle devrait garder ses distances, mais, chaque jour qui passe, le charme agit un peu plus... Amour. Trahison. Adrénaline. Le plus addictif des cocktails.