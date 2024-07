Sharakhaï Tome 5 : La Porte vers l'Au-delà

L'ère des Rois sharakhiens a pris fin, et la Reine Meryam est désormais maîtresse de la cité. Ceda quant à elle est parvenue à lever la malédiction qui pesait sur les asirim. De son côté, le Roi Ihsan est fort occupé à étudier les fameux carnets bleus du Roi Yusam, afin de sauver Sharakhaï d'une destruction certaine. Tandis qu'il s'efforce de rassembler les autres souverains déchus pour former une alliance, il découvre que c'est Ceda qui est indispensable à la victoire finale. Celle-ci doit faire un choix : collaborer avec l'ennemi ou prendre le risque de perdre la cité qu'elle aime tant. Quoi qu'elle décide, le chemin sera périlleux : ses alliés sont divisés et Sharakhaï est menacée par les royaumes voisins. Et bientôt les dieux décident de s'en mêler... " La meilleure saga de Fantasy épique depuis des années. " SFFWorld " Une histoire d'envergure, livrée par une grande plume. " Robin Hobb " Un monde brûlé de soleil, une société complexe et brutale où l'emprise de la magie divine est sans cesse présente. " Lanfeust Mag " Beaulieu brosse avec la cité de Sharakhaï un univers exotique et très bien construit. " Lecture Jeune " Si vous êtes en manque de Game of Thrones, plongez dans Les Douze Rois de Sharakhaï ! " Michel Dufranne, RTBF " Une vraie réussite. " Yozone " En s'inspirant des mondes orientaux, Beaulieu marque une transition dans le monde de la Fantasy. " Carrefour Savoirs