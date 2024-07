Good girl complex

Cette nouvelle série se déroule dans une ville universitaire de Caroline du Sud située au bord de la mer &NewLine ; Mackenzie "Mac" Cabot 20 ans est la fille d'un politicien Bien que sa famille soit très fortunée elle a de son côté gagné aussi beaucoup d'argent avec une application qu'elle a lancée pour les millénniaux et les jeunes de la génération Z Elle passe un accord avec sa famille pour pouvoir prendre une année sabbatique afin de développer son entreprisemais elle devra intégrer le Garnet College à la fin de cette année Elle a un petit amiPreston que ses parents adorent &NewLine ; Cooper Hartley la moitié des jumeaux Hartley a toujours vécu autour de Garnet College oo ils croisent touristes et étudiants Sans famille Cooper ne peut compter que sur lui-même et sur son frère jumeau Evan Après une violente altercation avec Preston au bar local qui s'est soldée par son licenciement Cooper est déterminé à se venger Il va courtiser la petite amie de Preston Mackenzie