Arcachon nid d’espions

Avant ce printemps de 1962, calme et volupté régnaient sur la petite cité balnéaire d'Arcachon. Puis des pierres se sont mises à tomber mystérieusement du ciel sur le Grand Hôtel, tandis que certains parmi mes proches étaient frappés de mort violente. C'est à cette époque que les barbouzes, à la recherche du trésor de l'O.A.S, ont imaginé que j'en étais le grand argentier, celui qui allait les aider à mettre le grappin dessus. A partir de là, trois univers se sont télescopés sur le Bassin d'Arcachon, ceux de la politique, de la pègre et des services secrets. Ma vie ne tenait plus qu'à un fil. Je me devais de réagir et comprendre l'origine de ces événements en cascade. La meilleure option pour m'en sortir vivant... Des meurtres, des énigmes, un trésor, des agents de la DST, des membres de l'O.A.S et du S.A.C, tous les éléments sont réunis pour garder le lecteur sous tension jusqu'à la dernière page.