Histoire secrète des SAS. L'élite des forces spéciales britanniques

Le Special Air Service, première unité de forces spéciales de l'histoire créée par l'officier écossais David Stirling, est né dans les sables d'Afrique du Nord pour monter des opérations de renseignement et de destruction derrière les lignes italo-allemandes. Le succès fut tel que ces unités devinrent pérennes dans l'armée de Sa Majesté et qu'elles furent imitées dans de nombreux pays. Jean-Jacques Cécile, expert du monde des forces spéciales et du renseignement, nous livre ici une histoire des "hommes en noir" de la puissance britannique, ces soldats d'élite qui ont construit leur légende de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, en passant par la guerre du Golfe, la Malaisie, les conflits de la décolonisation, l'anti-terrorisme, l'Irlande, les Malouines, l'Irak, l'Afghanistan. Ancien membre d'une unité spéciale et des services de renseignement militaires, Jean-Jacques Cécile est consultant indépendant. Il a notamment publié Espions et terroristes et Les chiens de guerre de l'Amérique, chez Nouveau Monde éditions.