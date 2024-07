Dans la lignée de Tragédie à l'Everest et de La mort suspendue Piégés sur le K2 est le récit poignant de la pire catastrophe d'alpinisme survenue sur le K2 le deuxième sommet après l'Everest en termes d'altitude mais qui n'est surpassé par aucun autre sommet en termes de danger Au travers de Piégés sur le K2 le journaliste au New York Times Graham Bowley recrée l'une des histoires de mort et de survie les plus dramatiques de l'histoire de l'alpinisme l'ascension du K2 en 2008 qui a coûté la vie à onze alpinistes Après avoir atteint le sommet une avalanche massive de blocs de glace a violemment emporté une grande partie des cordes fixes créant ainsi une situation périlleuse pour la descente nocturne de plus d'une douzaine de grimpeurs Certains d'entre eux ont miraculeusement survécu