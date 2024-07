Au-delà du possible

En 2019 l'alpiniste népalais Nimsdai Purja s'était fixé pour objectif de gravir les quatorze 8000 de la planète soit tous les sommets de plus de 8000 mètres le plus rapidement possible en sachant que le record était alors de sept ans dix mois et six jours Purja lui avait prévu de boucler ces ascensions en moins de sept mois Le résultat un temps de six mois et six jours qui a propulsé ce soldat des forces spéciales le premier ghurka jamais accepté au sein du Special Boat Service britannique sous le feu des projecteurs Lorsqu'on se lance dans une mission de cette envergure nous explique Purja il faut avoir un but Si j'avais juste voulu battre un record je me serais contenté de dire " Les quatorze 8000 ont été gravis en presque huit ans je les gravirai en sept Mais je ne voulais pas seulement être le meilleur Je voulais montrer au monde entier ce qui est humainement possible quand vous y mettez votre coeur votre esprit et votre âme " Le 16 janvier 2021 Nimsdai Purja et ses neuf acolytes sont devenus les premiers alpinistes de l'histoire à gravir le K2 en hiver C'était bien évidemment une folie mais le népalais est un habitué des exploits La frontière est mince entre le courage et la stupidité ; entre vivre l'instant et se tuer Moi je veux vivre l'instant le plus longtemps possible Nims Purja