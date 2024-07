Vieillard irascible et méprisable, Harpagon s'est laissé consumer par l'appât du gain au point que l'avarice conduit toutes ses relations : c'est un tyran, un égoïste, un paranoïaque sans scrupules, prêt à vendre sa fille et à désargenter son fils pour protéger sa fortune. Quant à sa prétendue attirance pour Mariane, elle ne résistera pas à sa fascination pour l'or... Comédie de caractère inspirée de la pièce La Marmite (Plaute, III siècle avant J. -C.), L'Avare met en scène le pouvoir de l'argent, capable de dévorer un homme comme de détruire les liens familiaux et sociaux. Dossier pédagogique Avec autrui : familles, amis, réseaux.