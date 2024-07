Le gros chat et la sorcière grincheuse Tome 5

Elle croyait avoir connu le pire lorsqu'elle avait vaincu le Roi démon... Mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu ! Jeanne est de retour à la capitale 50 ans après les événements qui ont bouleversé sa vie. Elle livre aujourd'hui un ultime combat pour s'assurer que le passé sanglant du royaume et les tragédies qu'il a provoquées ne se reproduiront plus. Heureusement, son étrange créature poilue ne la quitte pas... Dernier volume de cette série où un gros chat facétieux protège et réconforte les humains qu'il a choisis !