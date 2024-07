L'Impératrice Remariée. Tome 1

Destinée depuis sa naissance à devenir l'impératrice du Grand Empire de l'Est, Naviae n'a vécu que pour honorer son titre et son pays. Un jour, pourtant, l'arrivée d'une jeune fille dont son mari semble s'être épris va remettre sa position en question. En proie au doute et à la mélancolie, la souveraine fait alors la rencontre d'un grand et bel oiseau porteur d'un message secret. Intriguée, elle décide de se prendre au jeu. Qui peut bien se cacher derrière cette correspondance mystérieuse ?