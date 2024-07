Il ne savait pas aimer&NewLine ; Elle a voulu lui apprendre 10 ans 10 leçons et le plus gros chagrin d'amour de leur vie&NewLine ; &NewLine ; Du plus loin qu'elle s'en souvienne Joanny Franco a toujours été obsédée par Cian McLaren le frère aîné de sa meilleure amie avec lequel elle a entretenu une relation tumultueuse qui oscillait constamment entre l'amour et la haine avant de se transformer en une détestation réciproque&NewLine ; Désormais c'est terminé Il est allé trop loin en la blessant au plus profond de son âme&NewLine ; Elle est passée à autre chose auprès de Miel un homme doux et bienveillant avec lequel tout est plus facile&NewLine ; Mais c'était sans compter le retour de la dernière personne sur Terre contre laquelle elle est capable de lutter&NewLine ; Du moins pas toute seule... &NewLine ; Jo n'a pas le choix il lui faut obtenir l'aide de Cian Et si en même temps elle parvient à lui prouver qu'elle n'est pas la faible femme qu'il s'imagine en lui faisant payer chaque blessure chaque insulte chaque silence et toutes ses absences... eh bien tant mieux &NewLine ; L'heure de la revanche a sonné et l'amour n'est plus qu'un lointain écho assourdi par les secrets de son passé&NewLine ; Toutefois une question demeure... &NewLine ; Peut-on encore briser ce qui a déjà été complètement fracassé en mille morceaux &NewLine ; &NewLine ; " Perdue dans ton coeur j'ai fini par en égarer le mien "