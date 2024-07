Amour, flingues et macaronis

Ne me jugez pas trop vite Ne me détestez pas Sept années de passion de bonheur et de sexe torride pour en arriver là aujourd'hui Il y a six ans à Florence après moult mésaventures rocambolesques moi Robyn j'ai épousé Valentino Massari l'amour de ma vie Mon Echelon Cinq est devenu le père d'adoption de ma fille Nous étions heureux tous les trois Une famille épanouie Jusqu'à récemment j'étais persuadée d'avoir déniché la perle rare avec mon macaroni J'étais convaincue que ma poisse légendaire s'était envolée Mais quelque chose de terrible s'est passé Détrompez-vous le prince charmant n'existe pas L'homme que je prenais pour mon prince charmant est italien tueur à gages et je l'ai quitté