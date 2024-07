Crime de sang à Hossegor

Juin 2009. Dans la station balnéaire d'Hossegor, l'ambiance est électrique, le temps est à l'orage ! Soudain, au beau milieu du boulodrome du parc Rosny, un jeune retraité s'écroule à terre, comme foudroyé. Les passants préviennent les secours et lorsque les pompiers arrivent, ils ne peuvent que constater le décès. La thèse de l'empoisonnement est rapidement privilégiée et l'affaire confiée à l'adjudant Xabi Etxekopart et à son lieutenant Eric Lafarge. Gendarmes à Seignosse, les deux officiers devront faire équipe pour mener à bien une enquête qui s'annonce compliquée. Parviendront-ils à élucider ce meurtre dont les ramifications s'étendent jusqu'à la capitale, en passant par le Pays basque ? Avec ses nombreux rebondissements et surprises, le roman de Marie-Dominique Auger n'a pas fini de surprendre ses lecteurs.