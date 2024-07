Le maître du passé

1818. Hawker, agent de la Couronne, trouve sur son perron une femme poignardée. La victime n'est pas n'importe qui : il s'agit de Justine du Motier, dite Chouette, la femme la plus dangereuse de Londres. Mortellement blessée, elle n'a plus que quelques heures à vivre. A quoi bon se remémorer leur rencontre en France sous la Terreur, alors qu'ils n'étaient que des enfants, pions dérisoires manipulés par la Police secrète ? Pourquoi se souvenir de la passion qui les a consumés jusqu'à ce que la trahison et la haine les séparent ? Aujourd'hui, Justine est mourante. Elle est son ennemie, mais aussi l'amour de sa vie.