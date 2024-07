Ostéopathe

Les étudiants ostéopathes abordent les matières fondamentales de Biologie au tout début de leur formation. Trop souvent, ils sont déroutés par la présentation abstraite de ces notions et ce n'est que plus tard qu'ils comprendront pourquoi ces matières s'appellent "fondamentales" . En effet, comprendre la structure et le fonctionnement des cellules, appréhender leurs interactions au sein de l'organisme, connaitre les principes biochimiques qui régissent la vie, maîtriser le vocabulaire de base en embryologie, en génétique, en immunologie, sont autant de clés qui enrichissent la pratique ostéopathique au quotidien. Cet ouvrage présente l'essentiel de cet enseignement tout en abordant ces matières scientifiques en utilisant un langage simple, accessible à tous les étudiants, quel que soit leur prérequis, facilitant ainsi la compréhension de ces notions fondamentales.